Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Москву

Визит в Россию совершает глава МИД Саудовской Аравии. В пятницу он планируется встречи с руководством РФ для обсуждения развития сотрудничества двух стран.

В Москву с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что в рамках визита планирует обсудить с руководством РФ перспективы развития отношений двух стран. Также будут затронуты вопросы региональной и международной повестки.

В МИД России рассказали, что 4 июля саудовский министр и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут переговоры.

Отметим, что накануне, по данным телеканала Fox News, глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд тайно встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. В основном переговоры касались Ирана.