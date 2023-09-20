Глава МИД России прилетел в США

Опубликовано: 4:30, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел РФ прибыл в США для участия в ГА ООН. В поездке у него запланировано примерно 20 встреч.

В ночь со вторника на среду самолет главы МИД России прилетел в Соединенные Штаты.

Главной целью поездки Сергея Лаврова является участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала накануне и продлится до 25 сентября. В рамках поездки Сергей Лавров намерен провести около двух десятков двусторонних встреч. В частности, он планирует пообщаться с представителями различных организаций, включая генсека ООН.