Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана посетит Каир

Глава МИД Ирана посетит Каир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава иранского внешнеполитического ведомства посетит Каир с рабочим визитом. Здесь он проведет ряд встреч с египетскому коллегами, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана в ближайшее время прибудет в Египет с официальным визитом.

Ранее данный визит был согласован на высшем уровне в ходе встречи президентов Египта и Ирана.

Отмечается, что отношения двух стран вышли на новый уровень сотрудничества после начала операции в Газе.

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