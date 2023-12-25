Пакистан и Иран: контакты и конфликты

Пакистан и Иран - соседние государства, близость которых определяется религиозной, этнической, культурной и исторической общностью. Тем не менее отношения между двумя странами нельзя назвать безоблачными. Как развивалось партнерство двух стран и почему конфликты неизбежны - рассказываем в этом материале.

Иран и Пакистан до Исламской революции

В 1947 году, когда было создано государство Пакистан, Иран был первой признавшей его страной. В свою очередь основатель Пакистана Мухаммад Али Джинна ратовал за укрепление связей с мусульманским миром, в том числе с ближайшим соседом - Ираном.

Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви был первым из глав государств, кто совершил официальный визит в Пакистан в 1950 году. В том же году страны подписали договор о дружбе. В определенном смысле иранский режим под управлением шаха для только образовавшегося Пакистана стал моделью, по которой тот строил государственность.

В первые десятилетия существования Пакистана его связи с Ираном активно укреплялись:

обе страны гарантировали друг другу преференции в торговле

Иран продавал Пакистану газ и нефть на крайне выгодных условиях

военные Ирана и Пакистана регулярно сотрудничали, в том числе и в подавлении повстанческого движения в Белуджистане.

Иран поддержал Пакистан в его двух войнах с Индией - в 1964 и 1971 году - и во время Войны за независимость Бангладеш в 1971 году.

Переворот в Пакистане и революция в Иране

В целом гармоничные отношения между Ираном и Пакистаном утратили баланс еще в начале 1970-х годов: имперский Иран на фоне роста нефтяного благосостояния укрепил региональные позиции, в то время как положение Пакистана пошатнулось из-за потери части территории - Бангладеш - в 1971 году.

В конце 1970-х обе страны переживают серьезные политические изменения, которые впоследствии во многом определят характер их отношений в последующие десятилетия:

В 1977 году в Пакистане происходит военный переворот. Новым лидером страны становится Мухаммед Зия уль-Хак, который берет курс на исламизацию страны.

В 1979 году в Иране происходит Исламская революция, в корне меняющая государственное устройство в стране.

Разные пути исламизации Ирана и Пакистана

Изначально идея панисламизма (общности всех последователей ислама) стала основой сотрудничества Пакистана и Ирана, претерпевших серьезные структурные изменения по итогам произошедших событий. При этом Иран избрал шиитский ислам, а Пакистан - суннитский. Кроме того, одним из аспектов внешней политики Ирана стало распространение идей Исламской революции на весь Ближний Восток, что обеспокоило Саудовскую Аравию - важного партнера Пакистана. Со временем Иран и Саудовская Аравия начали финансировать противоборствующие группировки в Пакистане, что усугубило внутриполитическую ситуацию в стране.

Треугольник Афганистан – Иран - Пакистан

Как для Пакистана, так и для Ирана Афганистан - соседняя страна. Сложная геополитическая обстановка там привела к участию Тегерана и Исламабада в событиях, происходящих в Афганистане.

С вторжением в Афганистан СССР, оба государства оказывали поддержку Кабулу в борьбе против советских сил. При этом Пакистан поддерживал суннитов-пуштунов, а Иран - шиитов.

Противоречия между двумя странами обострились после выхода СССР из Афганистана, когда Пакистан встал на сторону движения Талибан (запрещен в РФ), а Иран - Северного альянса.

Афганский вопрос еще больше разделил Пакистан и Иран в 1998 году, когда представители движения Талибан убили сотрудников консульства Ирана в Мазари-Шариф.

После теракта 11 сентября, когда Пакистан стал одним из главных союзников США в борьбе против терроризма в Афганистане, в том числе и против Талибана, появился шанс на сближение с Ираном, однако ему помешали напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Иран сближается с Индией, в том числе и по вопросу сотрудничества в Афганистане. Для Пакистана это проблема, поскольку Индия - давний соперник.

Развитие порта Чабахар для перевозки товаров из Индии и последующего их транзита через территорию Афганистана исключает участие Пакистана в торговых коридорах.

На сегодняшний день, несмотря на угрозы, исходящие со стороны Афганистана, в первую очередь, террористические, взаимодействие Ирана и Пакистана по данному вопросу остается недостаточно активным.

Белуджи и приграничный терроризм

Еще одна проблема, мешающая развитию ирано-пакистанских отношений, вопрос белуджей. Белуджи - это этническая группа суннитов иранского происхождения, которые проживают в иранской провинции Систан и Белуджистан и в пакистанской провинции Белуджистан. В обеих странах группа маргинализирована, что приводит к образованию террористических группировок, действующих как внутри собственных стран, так и на территориях соседних государств. Против Пакистана действует Освободительная армия Белуджистана, а против Ирана - ”Джундалла” и ”Джейш аль-Адль”. Именно по силам ”Джейш аль-Адль”, базирующимся в Пакистане, Иран нанес удары 16 января.

В целом напряженность на ирано-пакистанской границе усилилась в начале 2010-х годов. Столкновения с террористическими группировками нередко приводят к похищениям и убийствам военнослужащих и полицейских с обеих сторон.

Треугольник Пакистан - Саудовская Аравия - Иран

Укрепление отношений Пакистана и Саудовской Аравии началось в конце 1970-х годов, в первую очередь, на фоне идеологической близости двух государств.

Со временем Саудовская Аравия стала важным партнером Пакистана, что еще больше отдалило Тегеран от Исламабада.

В 2015 году Саудовская Аравия создала Исламскую военную коалицию для борьбы с терроризмом, куда вошел Пакистан, но не вошел Иран. Исламабад заверил Тегеран, что военная коалиция не носит анти-иранский характер.

В конце 2010х годов Пакистан предпринимал попытки выступить в качестве посредника между Саудовской Аравией и Ираном.

В 2023 году Тегеран и Эр-Рияд согласились на восстановление связей, что в целом положительным образом сказалось на ирано-пакистанских отношениях.

Иран и Пакистан сегодня

Сегодня Пакистан и Иран поддерживают двустороннее сотрудничество в таких сферах, как:

экспорт электроэнергии:

гуманитарное сотрудничество

торговля: товарооборот между странами составляет $1,26 млрд.

Тем не менее в целом связи между странами определяются региональной конъюнктурой, поскольку Пакистан, будучи финансово зависимым он международных финансовых структур и помощи, в том числе региональных союзников, нередко вынужден уступать давлению, в частности, со стороны США. Иран же, находясь в условиях международных санкций, действует, исходя из собственных интересов. Тем не менее и у Ирана, и у Пакистана достаточно общих союзников для того, чтобы со временем урегулировать существующие разногласия.