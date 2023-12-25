Пакистан и Иран: контакты и конфликты

Иран и Пакистан до Исламской революции
В 1947 году, когда было создано государство Пакистан, Иран был первой признавшей его страной. В свою очередь основатель Пакистана Мухаммад Али Джинна ратовал за укрепление связей с мусульманским миром, в том числе с ближайшим соседом - Ираном.
Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви был первым из глав государств, кто совершил официальный визит в Пакистан в 1950 году. В том же году страны подписали договор о дружбе. В определенном смысле иранский режим под управлением шаха для только образовавшегося Пакистана стал моделью, по которой тот строил государственность.
В первые десятилетия существования Пакистана его связи с Ираном активно укреплялись:
- обе страны гарантировали друг другу преференции в торговле
- Иран продавал Пакистану газ и нефть на крайне выгодных условиях
- военные Ирана и Пакистана регулярно сотрудничали, в том числе и в подавлении повстанческого движения в Белуджистане.
- Иран поддержал Пакистан в его двух войнах с Индией - в 1964 и 1971 году - и во время Войны за независимость Бангладеш в 1971 году.
Переворот в Пакистане и революция в Иране
В целом гармоничные отношения между Ираном и Пакистаном утратили баланс еще в начале 1970-х годов: имперский Иран на фоне роста нефтяного благосостояния укрепил региональные позиции, в то время как положение Пакистана пошатнулось из-за потери части территории - Бангладеш - в 1971 году.
В конце 1970-х обе страны переживают серьезные политические изменения, которые впоследствии во многом определят характер их отношений в последующие десятилетия:
- В 1977 году в Пакистане происходит военный переворот. Новым лидером страны становится Мухаммед Зия уль-Хак, который берет курс на исламизацию страны.
- В 1979 году в Иране происходит Исламская революция, в корне меняющая государственное устройство в стране.
Разные пути исламизации Ирана и Пакистана
Изначально идея панисламизма (общности всех последователей ислама) стала основой сотрудничества Пакистана и Ирана, претерпевших серьезные структурные изменения по итогам произошедших событий. При этом Иран избрал шиитский ислам, а Пакистан - суннитский. Кроме того, одним из аспектов внешней политики Ирана стало распространение идей Исламской революции на весь Ближний Восток, что обеспокоило Саудовскую Аравию - важного партнера Пакистана. Со временем Иран и Саудовская Аравия начали финансировать противоборствующие группировки в Пакистане, что усугубило внутриполитическую ситуацию в стране.
Треугольник Афганистан – Иран - Пакистан
- Как для Пакистана, так и для Ирана Афганистан - соседняя страна. Сложная геополитическая обстановка там привела к участию Тегерана и Исламабада в событиях, происходящих в Афганистане.
- С вторжением в Афганистан СССР, оба государства оказывали поддержку Кабулу в борьбе против советских сил. При этом Пакистан поддерживал суннитов-пуштунов, а Иран - шиитов.
- Противоречия между двумя странами обострились после выхода СССР из Афганистана, когда Пакистан встал на сторону движения Талибан (запрещен в РФ), а Иран - Северного альянса.
- Афганский вопрос еще больше разделил Пакистан и Иран в 1998 году, когда представители движения Талибан убили сотрудников консульства Ирана в Мазари-Шариф.
- После теракта 11 сентября, когда Пакистан стал одним из главных союзников США в борьбе против терроризма в Афганистане, в том числе и против Талибана, появился шанс на сближение с Ираном, однако ему помешали напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном.
- Иран сближается с Индией, в том числе и по вопросу сотрудничества в Афганистане. Для Пакистана это проблема, поскольку Индия - давний соперник.
- Развитие порта Чабахар для перевозки товаров из Индии и последующего их транзита через территорию Афганистана исключает участие Пакистана в торговых коридорах.
- На сегодняшний день, несмотря на угрозы, исходящие со стороны Афганистана, в первую очередь, террористические, взаимодействие Ирана и Пакистана по данному вопросу остается недостаточно активным.
Белуджи и приграничный терроризм
Еще одна проблема, мешающая развитию ирано-пакистанских отношений, вопрос белуджей. Белуджи - это этническая группа суннитов иранского происхождения, которые проживают в иранской провинции Систан и Белуджистан и в пакистанской провинции Белуджистан. В обеих странах группа маргинализирована, что приводит к образованию террористических группировок, действующих как внутри собственных стран, так и на территориях соседних государств. Против Пакистана действует Освободительная армия Белуджистана, а против Ирана - ”Джундалла” и ”Джейш аль-Адль”. Именно по силам ”Джейш аль-Адль”, базирующимся в Пакистане, Иран нанес удары 16 января.
В целом напряженность на ирано-пакистанской границе усилилась в начале 2010-х годов. Столкновения с террористическими группировками нередко приводят к похищениям и убийствам военнослужащих и полицейских с обеих сторон.
Треугольник Пакистан - Саудовская Аравия - Иран
- Укрепление отношений Пакистана и Саудовской Аравии началось в конце 1970-х годов, в первую очередь, на фоне идеологической близости двух государств.
- Со временем Саудовская Аравия стала важным партнером Пакистана, что еще больше отдалило Тегеран от Исламабада.
- В 2015 году Саудовская Аравия создала Исламскую военную коалицию для борьбы с терроризмом, куда вошел Пакистан, но не вошел Иран. Исламабад заверил Тегеран, что военная коалиция не носит анти-иранский характер.
- В конце 2010х годов Пакистан предпринимал попытки выступить в качестве посредника между Саудовской Аравией и Ираном.
- В 2023 году Тегеран и Эр-Рияд согласились на восстановление связей, что в целом положительным образом сказалось на ирано-пакистанских отношениях.
Иран и Пакистан сегодня
Сегодня Пакистан и Иран поддерживают двустороннее сотрудничество в таких сферах, как:
- экспорт электроэнергии:
- гуманитарное сотрудничество
- торговля: товарооборот между странами составляет $1,26 млрд.
Тем не менее в целом связи между странами определяются региональной конъюнктурой, поскольку Пакистан, будучи финансово зависимым он международных финансовых структур и помощи, в том числе региональных союзников, нередко вынужден уступать давлению, в частности, со стороны США. Иран же, находясь в условиях международных санкций, действует, исходя из собственных интересов. Тем не менее и у Ирана, и у Пакистана достаточно общих союзников для того, чтобы со временем урегулировать существующие разногласия.