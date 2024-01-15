Глава МИД Ирана экстренно позвонил Сергею Лаврову

Иранский внешнеполитический представитель Хосейн Амир Абдоллахиян созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения проблем Ближнего Востока. Министры вновь осудили любые удары по дипломатическим миссиям, в том числе атаку Израиля на иранское консульство в Дамаске.

Как рассказали сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве, час назад прошли телефонные переговоры между министром Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. На Смоленской площади уточнили, что звонок был совершен иранской стороной.

Напомним, что за несколько часов до переговоров появились сообщения о захвате иранским Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе контейнеровоза MSC Aries, связанного с Израилем. Тель-Авив уже призвал международное сообщество ввести санкции против Ирана.

По данным пресс-службы МИД РФ, Абдоллахиян позвонил Лаврову, чтобы обсудить общее положение дел в ближневосточном регионе. В частности, министры говорили об авиационной атаке ВС Израиля на консульство Ирана в столице Сирии, осуществленной две недели назад, 1 апреля.

"С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства"

– МИД России

Помимо этого министры разговаривали и о российско-иранской двусторонней повестке, подтвердили стремление Москвы и Тегерана к тесному взаимодействию по всему спектру внешнеполитических вопросов с постоянным укреплением отношений.

В завершение разговора Лавров и Абдоллахиян обсудили задачи развития российско-иранской логистики, проходящей через Азербайджан и Каспийское море, в том числе решение задач по наращиванию грузового транзита.