Лавров и Абдоллахиян осудили атаки США и Великобритании на хуситов

Главы МИД России и Ирана осуждают атак, совершенные Соединенными Штатами и Великобританией на Йемен. Об этом сказано в сообщении, появившемся 15 января на сайте МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна стал Ближний Восток, включая последние события в Йемене и секторе Газа.
"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена"
– МИД РФ
Помимо этого, министры призвали как можно скорее остановить огонь в секторе Газа, а также высказались за беспрепятственный доступ гуманитарной помощи пострадавшим.
Ранее сегодня глава Минобороны Великобритании допустил новые удары по объектам хуситов в Йемене. При этом он заверил, что власти страны не планируют наземную операцию в регионе.