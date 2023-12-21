Лавров и Абдоллахиян осудили атаки США и Великобритании на хуситов

Глава МИД РФ поговорил по телефону с иранским коллегой. В ходе разговора министры обсудили последние события на Ближнем Востоке.

Главы МИД России и Ирана осуждают атак, совершенные Соединенными Штатами и Великобританией на Йемен. Об этом сказано в сообщении, появившемся 15 января на сайте МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна стал Ближний Восток, включая последние события в Йемене и секторе Газа.

"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена"

– МИД РФ

Помимо этого, министры призвали как можно скорее остановить огонь в секторе Газа, а также высказались за беспрепятственный доступ гуманитарной помощи пострадавшим.

Ранее сегодня глава Минобороны Великобритании допустил новые удары по объектам хуситов в Йемене. При этом он заверил, что власти страны не планируют наземную операцию в регионе.