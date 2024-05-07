Вестник Кавказа

Главы МИД европейских стран приедут в Грузию, чтобы обсудить закон об иноагентах

Главы МИД европейских стран приедут в Грузию, чтобы обсудить закон об иноагентах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд стран Европы отправляет своих министров иностранных дел в Грузию, чтобы поднять вопрос о законе "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал негативную реакцию у западных союзников республики.

Главы МИД Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии в среду 15 мая отправятся с официальным визитом в Грузию. Информация об этом была опубликована на сайте МИД Латвии.

В рамках поездки будет обсуждаться ситуация, которая развернулась в республике вокруг закона об иноагентах.

Сообщается, что делегация представителей европейских государств проведет несколько встреч на высшем уровне. В частности, министры планируют осуществить переговоры с президентом республики Саломе Зурабишвили, главой парламента Шалвой Папуашвили, главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили и членами оппозиционных партий.

“В рамках рабочего визита министр иностранных дел Латвии Байба Браже посетит Грузию вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттиром и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом”

– МИД Латвии

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1565 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кремле прокомментировали санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

В Кремле прокомментировали санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии готовится рассмотреть закон об иноагентах в третьем чтении

Парламент Грузии готовится рассмотреть закон об иноагентах в третьем чтении

&quot;Сакстат&quot; опубликовал тревожные данные о внешней торговле Грузии

"Сакстат" опубликовал тревожные данные о внешней торговле Грузии

В Тбилиси прекратили выдачу британских виз из-за протестов

В Тбилиси прекратили выдачу британских виз из-за протестов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы