Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Глава МИД Азербайджана проведет переговоры с саудовским коллегой.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

В министерстве заявили, что глава внешнеполитического ведомства АР проведет переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом.

Ранее министр встретился с замглавы МИД Омана шейхом Халифой Али Иссой аль Харти. Стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество.

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