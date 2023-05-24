Глава МИД Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Глава МИД Азербайджана проведет переговоры с саудовским коллегой.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.
В министерстве заявили, что глава внешнеполитического ведомства АР проведет переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом.
Ранее министр встретился с замглавы МИД Омана шейхом Халифой Али Иссой аль Харти. Стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество.