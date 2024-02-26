Глава МИД Армении едет в Турцию на три дня

Руководитель армянского МИД приедет с трехдневным визитом в Турцию в первый весенний день 2024 года. Последние несколько дней он провел в Германии, где встречался с главой азербайджанского министерства.
В пятницу, 1 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Турцию. Соответствующую информацию накануне распространила пресс-секретарь армянского ведомства.
По словам Ани Бадалян, визит министра продлится несколько дней.
"1-3 марта министр иностранных дел Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Анталью для участия в дипломатическом форуме"
– представитель ведомства
Она уточнила, что глава министерства поучаствует в дискуссиях и проведет ряд встреч.