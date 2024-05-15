Вестник Кавказа

Глава Ингушетии назначил врио министра образования

Глава Ингушетии назначил врио министра образования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исполняющим обязанности главы министерства образования Ингушетии назначен Ахмед-Башир Цороев – он сменил на министерском посту Эсет Бокову, которая перевелась на другое место работы.

Обязанности министра образования Ингушетии с сегодняшнего дня будет временно исполнять Ахмед-Башир Цороев – указ о его назначении подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ранее Цороев занимал должность заместителя министра образования по вопросам реализации национальных проектов, среднего профессионального образования и строительства новых объектов образования"

- пресс-служба Минобразования Ингушетии

Ахмед-Башир Цороев молод - он окончил общеэкономический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности "Национальная экономика" в 2013 году, через год был назначен специалистом-экспертом отдела контроля органов власти в управлении ФАС России по Московской области. В 2018 году он защитил кандидатскую диссертацию, а с 2019 года работал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии, передает "Интерфакс".

На посту главы Минобразования Ингушетии он сменил Эсет Бокову, возглавлявшую ведомство почти пять лет – неделю назад она написала заявление об освобождении ее от занимаемой должности в связи с переводом на другое место работы.

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