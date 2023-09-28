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Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю заключен под стражу

Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю заключен под стражу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Суд заключил под стражу глава регионального отделения МЧС в Краснодарском крае. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальник регионального отделения МЧС в Краснодарском крае Олег Волынкин, задержанный накануне во время командировки в Сочи, арестован. Об этом сказано в постановлении Басманного суда Москвы.

Волынкин будет находиться под стражей два месяца, до 27 ноября. Он обвиняется в злоупотреблениях полномочиями.

Сумма ущерба составляет примерно 3 млн рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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