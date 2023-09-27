СМИ: на Кубани задержан глава местного ГУ МЧС

Глава МЧС РФ по Краснодарскому краю задержан. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что его деятельность нанесла региону ущерб в несколько миллионов рублей.
Источники в силовых структурах Краснодарского края проинформировали о задержании главы регионального отделения ГУ МЧС РФ.
Сообщается, что задержание произошло в результате подозрения в том, что Олег Волынкин, находясь на посту, злоупотребил служебным положением.
"Он задержан в отеле на федеральной территории "Сириус". Заведено дело по ст. 285 УК РФ. Обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в несколько миллионов рублей"
– собеседник «Интерфакс»
Уточняется, что он уже находится в Москве.