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СМИ: на Кубани задержан глава местного ГУ МЧС

СМИ: на Кубани задержан глава местного ГУ МЧС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МЧС РФ по Краснодарскому краю задержан. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что его деятельность нанесла региону ущерб в несколько миллионов рублей.

Источники в силовых структурах Краснодарского края проинформировали о задержании главы регионального отделения ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что задержание произошло в результате подозрения в том, что Олег Волынкин, находясь на посту, злоупотребил служебным положением.

"Он задержан в отеле на федеральной территории "Сириус". Заведено дело по ст. 285 УК РФ. Обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в несколько миллионов рублей"

– собеседник «Интерфакс»

Уточняется, что он уже находится в Москве.

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