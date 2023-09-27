В МВД назвали средний размер "кавказской" взятки

Опубликовано: 16:57, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на все усилия, предпринимаемые для борьбы с коррупцией, на Северном Кавказе продолжает процветать взяточничество – установлен даже "средний" размер "кавказской" взятки.

Только в 2023 году в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) было задержано 115 человек, которые попались на даче взяток. По "коррупционным" делам в округе за это время возбудили более 500 уголовных дел и даже вывели "средний" размер взятки в регионе, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Всего за истекший период возбуждено 566 уголовных дел, подозреваемых в совершении преступлений - 335 человек. Выявлено 137 преступлений по факту получения взятки. Средний размер взятки по округу составил 103 тыс рублей"

- Сергей Бачурин

Правоохранители задержали за дачу взятки 115 фигурантов, уголовные дела в отношении которых рассмотрит суд. Процветает в регионе и коммерческий подкуп – фигурантами таких уголовных дел стали 14 человек. Сейчас в судах СКФО находятся на рассмотрении почти 500 коррупционных уголовных дел.

В целом ущерб по преступлениям коррупционной направленности составляет почти 1 млрд рублей, 966,8 млн рублей из них возмещено, - добавил руководитель ведомства.