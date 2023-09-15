РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бывший замглавврача больницы в Ставрополе отправится в колонию за взятки

Бывший замглавврача больницы в Ставрополе отправится в колонию за взятки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ближайшие 7,5 лет экс-замглавврача одной из ставропольских больниц проведет в тюрьме. Его обвинили в получении нескольких взяток на сумму более 7 млн рублей.

В Ставрополе бывшего замглаврача больницы приговорили к 7,5 годам колонии строго режима. Об этом рассказали в прокуратуре Ставрополья.

"Установлено, что мужчина в период с 2017 года по 2020 год получил взятку в размере более 5,1 млн рублей от гендиректора охранного предприятия за содействие при проведении конкурсных процедур и общее покровительство. Подсудимый должен был оформить документацию, подтверждающую потребность больницы в охранных услугах"

– пресс-служба

Там также отметили, что мужчина, занимая должность замглавврача, получил две взятки от бизнесменов. Размер одной взятки составил 2,2 млн рублей, а другой – 40 тыс рублей.

На Ставрополье покупали и продавали людей

На Ставрополье покупали и продавали людей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version