На Ставрополье покупали и продавали людей

На Ставрополье вскрылись факты купли-продажи людей. Пострадавшие – нелегальные мигранты. У них забирали паспорта и отправляли на работу.
Правоохранители задержали двоих жители Ставропольского края. Им предъявлено обвинение в торговле людьми.
"В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Ранее по данным фактам в отношении этих же фигурантов было возбуждено еще несколько уголовных дел" – пресс-служба управления МВД по региону.
Злоумышленники действовали по стандартной схеме – знакомились с нелегальными мигрантами, обещали помочь с документами и устроить на работу. Затем забирали паспорта и отправляли на работу.