На Ставрополье покупали и продавали людей

Опубликовано: 22:00, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье вскрылись факты купли-продажи людей. Пострадавшие – нелегальные мигранты. У них забирали паспорта и отправляли на работу.

Правоохранители задержали двоих жители Ставропольского края. Им предъявлено обвинение в торговле людьми.

"В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Ранее по данным фактам в отношении этих же фигурантов было возбуждено еще несколько уголовных дел" – пресс-служба управления МВД по региону.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме – знакомились с нелегальными мигрантами, обещали помочь с документами и устроить на работу. Затем забирали паспорта и отправляли на работу.