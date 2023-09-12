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На Ставрополье покупали и продавали людей

На Ставрополье покупали и продавали людей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье вскрылись факты купли-продажи людей. Пострадавшие – нелегальные мигранты. У них забирали паспорта и отправляли на работу.

Правоохранители задержали двоих жители Ставропольского края. Им предъявлено обвинение в торговле людьми.

"В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Ранее по данным фактам в отношении этих же фигурантов было возбуждено еще несколько уголовных дел" – пресс-служба управления МВД по региону.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме – знакомились с нелегальными мигрантами, обещали помочь с документами и устроить на работу. Затем забирали паспорта и отправляли на работу.

На Ставрополье торговали людьми

На Ставрополье торговали людьми

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