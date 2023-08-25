На Ставрополье торговали людьми

Правоохранители Ставрополья выявили факты торговли людьми в регионе. Был определен круг подозреваемых.
Троим жителям Ставрополья предъявлены обвинения в торговле людьми. Правоохранители установили, что участники преступного сообщества искали незаконных мигрантов, затем забирали у них документы якобы для оформления на работу. На самом же деле злоумышленники заключали сделки купли-продажи людей.
В местах проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых были найдены документы похищенных, а также их мобильные телефоны.
В пресс-службе УФСБ по региону пояснили, что один из фигурантов был арестован, второй находится под домашним арестом, а третий – скончался.