На Ставрополье торговали людьми

Опубликовано: 11:39, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранители Ставрополья выявили факты торговли людьми в регионе. Был определен круг подозреваемых.

Троим жителям Ставрополья предъявлены обвинения в торговле людьми. Правоохранители установили, что участники преступного сообщества искали незаконных мигрантов, затем забирали у них документы якобы для оформления на работу. На самом же деле злоумышленники заключали сделки купли-продажи людей.

В местах проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых были найдены документы похищенных, а также их мобильные телефоны.

В пресс-службе УФСБ по региону пояснили, что один из фигурантов был арестован, второй находится под домашним арестом, а третий – скончался.