Глава Еврокомиссии может побороться за пост генсека НАТО

Опубликовано: 18:54, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в социальных сетях

Глава Еврокомиссии пока не знает, будет ли бороться за пост главы ЕК. По ее словам, решение будет принято ею в оставшиеся до конца этого года месяцы.

Урсула фон дер Ляйен, занимающая в настоящее время должность председателя Еврокомиссии, пока не решила, будет ли снова бороться за пост главы ЕК.

"Я решу к концу года"

– председатель Еврокомиссии

Она также прокомментировала распространяемые в СМИ слухи о том, что именно она может возглавить НАТО после ухода действующего генсека. По ее словам, она предпочитает работу в ЕК.

"От всей души - я рождена в Европе. Мое первое ощущение дома связано с Европой, и я думаю, что оно определенно запечатлено в моей памяти, потому что мои родители были страстными европейцами"

– председатель ЕК

Ранее в СМИ появилась информация о том, что председатель ЕК может возглавить НАТО после ухода Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает через год.