Глава Еврокомиссии может побороться за пост генсека НАТО

Глава Еврокомиссии пока не знает, будет ли бороться за пост главы ЕК. По ее словам, решение будет принято ею в оставшиеся до конца этого года месяцы.
Урсула фон дер Ляйен, занимающая в настоящее время должность председателя Еврокомиссии, пока не решила, будет ли снова бороться за пост главы ЕК.
"Я решу к концу года"
– председатель Еврокомиссии
Она также прокомментировала распространяемые в СМИ слухи о том, что именно она может возглавить НАТО после ухода действующего генсека. По ее словам, она предпочитает работу в ЕК.
"От всей души - я рождена в Европе. Мое первое ощущение дома связано с Европой, и я думаю, что оно определенно запечатлено в моей памяти, потому что мои родители были страстными европейцами"
– председатель ЕК
Ранее в СМИ появилась информация о том, что председатель ЕК может возглавить НАТО после ухода Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает через год.