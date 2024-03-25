Глава ДУМ России совершил молитвы на месте теракта в "Крокусе"

Равиль Гайнутдин провел молитву в память о погибших в теракте. Ранее он обращался к мусульманам с призывом вознести мольбы за жертв этой ужасной трагедии, унесшей жизни более 140 человек.

В пятницу, 29 марта, глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин посетил место теракта в "Крокус Сити Холле".

"С раннего утра мы ездили в "Крокус сити холл" на возложение цветов с имамами Москвы и Подмосковья. На месте той трагедии мы уже сегодня совершили наши молитвы"

– Равиль Гайнутдин

Он поведал, что ранее в пятницу уже состоялись молитвы в мечетях Забайкальского края, Дальнего Востока и Приморье.

Накануне муфтий обратился к мусульманам с призывом вознести мольбы за жертв теракта на пятничных молитвах.

"Призываю всех вас, мои дорогие братья, в завтрашний пятничный день, 29 марта 2024 года, во время молитвы в наших мечетях вместе со всеми верующими вознести особые молитвы о жертвах теракта, о даровании скорейшего исцеления всем пострадавшим, о неповторении подобных трагедий, о мире и безопасности для нашего Отечества и его граждан"

– глава ДУМ

Он отметил, что ровно неделю назад несколько нелюдей совершили чудовищный теракт, растоптав святость месяца Рамадан.

Равиль Гайнутдин добавил, что это трагедия в "Крокусе" никого из общины не оставила равнодушным.

"Боль за жертв трагедии, сочувствие их родным и близким тронули сердце каждого из нас"

– руководитель ДУМ

Теракт в Крокусе

Вечером 22 марта группа боевиков проникла в концертный зал и открыла огонь по людям, которые пришли на выступление музыкальной группы "Пикник". Затем террористы подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел. Жертвами трагедии стали более 140 человек.