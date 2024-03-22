Молитвой по погибшим при теракте в "Крокусе" открыли ифтар в Москве

В Московской соборной мечети ифтар начался с молитвы по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле". В ходе мероприятия прозвучали слова поддержки.

С молитвы начался ифтар в Московской соборной мечети, в нем приняли участие замглавы ДУМ России Рушан Аббясов.

Как пишет ТАСС, минута молчания была объявлена в память о погибших во время террористического акта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

"О Всевышний Аллах, мы молим тебя за тех, которые несколько дней назад в "Крокус сити холле" погибли, даруй им всевышнюю обитель. Даруй стойкости родным и близким. И накажи всех тех, кто организовал, кто участвовал в этой террористической акции"

- Рушан Аббясов

В мероприятии также участвовали герои России, участники спецоперации на Украине, сотрудники администрации президента, представители РПЦ и Госдумы. В ходе ифтара от них прозвучали слова поддержки.