Вестник Кавказа

Молитвой по погибшим при теракте в "Крокусе" открыли ифтар в Москве

Молитва в мечети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Московской соборной мечети ифтар начался с молитвы по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле". В ходе мероприятия прозвучали слова поддержки.

С молитвы начался ифтар в Московской соборной мечети, в нем приняли участие замглавы ДУМ России Рушан Аббясов.

Как пишет ТАСС, минута молчания была объявлена в память о погибших во время террористического акта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

"О Всевышний Аллах, мы молим тебя за тех, которые несколько дней назад в "Крокус сити холле" погибли, даруй им всевышнюю обитель. Даруй стойкости родным и близким. И накажи всех тех, кто организовал, кто участвовал в этой террористической акции"

- Рушан Аббясов

В мероприятии также участвовали герои России, участники спецоперации на Украине, сотрудники администрации президента, представители РПЦ и Госдумы. В ходе ифтара от них прозвучали слова поддержки.

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