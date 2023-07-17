Глава Адыгеи попал под британские санкции

Великобритания расширила санкционный список. Помимо двух российских министров в него включены глава Адыгеи и лагерь "Артек".
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов включен в санкционный список Лондона.
"Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России"
– правительство Великобритании
Санкции распространились также на главу российского Минпросвещения Сергея Кравцова, главу Минкульта Ольгу Любимову, ряд других официальных лиц и детский центр "Артек" в Ялте.