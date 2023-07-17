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Глава Адыгеи попал под британские санкции

Глава Адыгеи попал под британские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Великобритания расширила санкционный список. Помимо двух российских министров в него включены глава Адыгеи и лагерь "Артек".

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов включен в санкционный список Лондона.

"Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России"

– правительство Великобритании

Санкции распространились также на главу российского Минпросвещения Сергея Кравцова, главу Минкульта Ольгу Любимову, ряд других официальных лиц и детский центр "Артек" в Ялте.

Санкции не ударили по Дагестану

Санкции не ударили по Дагестану

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