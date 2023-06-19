Генсек ОПЕК встретился с Ильхамом Алиевым

Опубликовано: 10:53, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев принял в Баку генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса. В мае суточная норма Азербайджана по добыче нефти составила 612 тыс баррелей, 500 тыс из которых – сырая нефть.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Баку генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, сообщает пресс-служба главы государства.

В мае текущего года суточная норма Баку по нефтяной добыче составила 612 тыс баррелей, заявили в Минэнерго страны. Из них 500 тыс баррелей приходятся на сырую нефть, а оставшиеся – на конденсат.

Квота АР в рамках сделки ОПЕК+ в мае была 684 тыс баррелей в сутки. Азербайджан выполнил сделку почти на 137%, отстав от квоты на 184 тыс баррелей.

Напомним, ОПЕК является международной межправительственной организацией, которая была образована странами-экспортерами нефти для контроля квот нефтяной добычи.