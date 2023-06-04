Азербайджан согласился снизить квоту на нефтедобычу

Одной из стран, чья квота на производство нефти была сокращена сегодня в ходе министериала стран ОПЕК+ в Вене, стал Азербайджан. Согласно итоговому заявлению министериала, в 2024 году Азербайджан обязуется добывать не более 551 тыс баррелей нефти в сутки.
Таким образом, его квота была снижена на 133 тыс баррелей в сутки, поскольку в 2023 году верхняя планка азербайджанской нефтедобычи по документам ОПЕК+ составляет 684 тыс баррелей в сутки.
При этом необходимо подчеркнуть, что данное сокращение является формальным и не приведет к каким-либо переменам в работе нефтяной промышленности Азербайджана: республика уже довольно давно не выбирает всю свою квоту из-за естественного сокращения нефтяных запасов. Так, в начале второго квартала 2023 года Азербайджан добывал только 512 тыс баррелей сырой нефти в сутки.
Сегодняшнее заседание ОПЕК+ было посвящено в том числе масштабному пересмотру квот для приведения их в соответствие с реальной нефтедобычей в странах-участницах, и снижение квоты для Азербайджана было одним из ожидавшихся шагов.
Напомним, что из жидких углеводородов помимо сырой нефти Азербайджан добывает газовый конденсат, на который квоты ОПЕК+ не распространяются. В начале второго квартала 2024 года добыча конденсата в республике достигла 114 тыс баррелей в сутки.