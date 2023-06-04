Азербайджан согласился снизить квоту на нефтедобычу

Опубликовано: 20:28, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан в формате ОПЕК+ в 2024 году будет добывать не более 551 тыс баррелей сырой нефти в сутки, что на 133 тыс баррелей в сутки меньше квоты на 2023 год. Поскольку реальная нефтедобыча в стране составляет около 512 тыс баррелей в сутки, снижение является формальностью.

Одной из стран, чья квота на производство нефти была сокращена сегодня в ходе министериала стран ОПЕК+ в Вене, стал Азербайджан. Согласно итоговому заявлению министериала, в 2024 году Азербайджан обязуется добывать не более 551 тыс баррелей нефти в сутки.

Таким образом, его квота была снижена на 133 тыс баррелей в сутки, поскольку в 2023 году верхняя планка азербайджанской нефтедобычи по документам ОПЕК+ составляет 684 тыс баррелей в сутки.

При этом необходимо подчеркнуть, что данное сокращение является формальным и не приведет к каким-либо переменам в работе нефтяной промышленности Азербайджана: республика уже довольно давно не выбирает всю свою квоту из-за естественного сокращения нефтяных запасов. Так, в начале второго квартала 2023 года Азербайджан добывал только 512 тыс баррелей сырой нефти в сутки.

Сегодняшнее заседание ОПЕК+ было посвящено в том числе масштабному пересмотру квот для приведения их в соответствие с реальной нефтедобычей в странах-участницах, и снижение квоты для Азербайджана было одним из ожидавшихся шагов.

Напомним, что из жидких углеводородов помимо сырой нефти Азербайджан добывает газовый конденсат, на который квоты ОПЕК+ не распространяются. В начале второго квартала 2024 года добыча конденсата в республике достигла 114 тыс баррелей в сутки.