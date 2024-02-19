Вестник Кавказа

Генсек МИД Армении покинул свой пост

МИД Армении
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Никол Пашинян подписал указ об освобождении Бориса Саакяна с поста генсека МИД. Он занимал эту должность в течение 2,5 лет.

В Армении покинул свой пост генеральный секретарь МИД Борис Саакян. Соответствующую информацию подтвердили в правительстве республики.

"Руководствуясь частью 3 статьи 13 Закона НО-405-Н О внесении изменений и дополнений в Закон "О дипломатической службе", 1. Освободить Бориса Саакяна с должности генсека министерства иностранных дел"

– указ премьер-министра

Напомним, Саакян занимал пост генсека с 30 июля 2021 года.

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