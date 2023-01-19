Вестник Кавказа

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

генеральные прокуроры Саудовской Аравии и Азербайджана
© Фото: Telegram-канал Генеральной прокуратуры Азербайджана
Баку и Эр-Рияд укрепят взаимодействие в правовой сфере. С этой целью Генпрокуратуры стран оформили меморандум о сотрудничестве.

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии оформили меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества. Об этом сказано в сообщении, размещенном 30 сентября в Telegram-канале Генпрокуратуры АР.

Церемония подписания прошла в Баку. Свои подписи под документом поставили руководители ведомств Кямран Алиев и Шейх Сауд Бин Абдуллах Аль-Муджиб.

Меморандум направлен на укрепление правового сотрудничества между странами.

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