Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

Баку и Эр-Рияд укрепят взаимодействие в правовой сфере. С этой целью Генпрокуратуры стран оформили меморандум о сотрудничестве.

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии оформили меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества. Об этом сказано в сообщении, размещенном 30 сентября в Telegram-канале Генпрокуратуры АР.

Церемония подписания прошла в Баку. Свои подписи под документом поставили руководители ведомств Кямран Алиев и Шейх Сауд Бин Абдуллах Аль-Муджиб.

Меморандум направлен на укрепление правового сотрудничества между странами.