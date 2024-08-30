Вестник Кавказа

Генпрокуратура Грузии занялась расследованием посягательства на госинтересы страны

Генпрокуратура Грузии занялась расследованием посягательства на госинтересы страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генпрокуратура Грузии возбудила дело об оказании помощи зарубежным организациям во враждебной деятельности, целью которых было посягательство на национальные интересы страны.

Возбуждено уголовное дело о саботаже и оказании помощи иностранным организациям для осуществления деятельности, которая вредит национальным интересам Грузии. Его расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры страны, передали в ведомстве.

"В следственной части Генеральной прокуратуры Грузии <...> началось расследование о саботаже при отягчающих обстоятельствах, попытке саботажа и оказании помощи во враждебной деятельности иностранным организациям и организациям, контролируемыми из-за рубежа"

- Генпрокуратура Грузии

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Его представители попросили раскрыть в стране шпионскую деятельность оппозиционеров.

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