Генпрокуратура Грузии занялась расследованием посягательства на госинтересы страны

Генпрокуратура Грузии возбудила дело об оказании помощи зарубежным организациям во враждебной деятельности, целью которых было посягательство на национальные интересы страны.

Возбуждено уголовное дело о саботаже и оказании помощи иностранным организациям для осуществления деятельности, которая вредит национальным интересам Грузии. Его расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры страны, передали в ведомстве.

"В следственной части Генеральной прокуратуры Грузии <...> началось расследование о саботаже при отягчающих обстоятельствах, попытке саботажа и оказании помощи во враждебной деятельности иностранным организациям и организациям, контролируемыми из-за рубежа"

- Генпрокуратура Грузии

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Его представители попросили раскрыть в стране шпионскую деятельность оппозиционеров.