Вестник Кавказа

Где в России живут долгожители?

Где в России живут долгожители?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Республика Дагестан стала краем долгожителей. По данным Минздрава, регион в прошлом году занял первое место по продолжительности жизни в стране.

Дагестан стал регионом, в котором продолжительность жизни граждан длиннее всего. В прошлом году регион занял первое место в рейтинге долгожителей. Информацию об этом озвучила глава Минздрава республики Татьяна Беляева. 

По информации министра, продолжительность жизни в республике составила почти 80 лет. 

Как отметила Беляева, регион занимает лидирующие позиции не только по продолжительности жизни. Также в республике отмечается высокий процент рождаемости и низкая смертность. 

Отмечается, что Дагестан находится на предпоследнем месте в списке по смертности. 

При этом регион занимает третье место по рождаемости в стране. 

По данным министра, на 1000 человек приходится 13 новорожденных. 

По стране этот показатель в прошлом году сократился на 3,3% в сравнении с предыдущим годом. 

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