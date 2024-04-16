Цену на хадж в 2024 году раскрыли в Дагестане

От Дагестана в 2024 году в Мекку отправятся свыше 10 тыс человек – самая большая квота в России, которая полностью реализована. Стоимость поездки подорожала.

Руководитель хадж-оператора Дагестана «Марва-Тур» Булат Курбанов сообщил, что в этом году от Дагестана в Мекку отправятся 10 700 человек.

Он отметил, что квота на для республики в 2024 году практически не изменилась и осталась самой большой квотой в России. По его словам, она полностью реализована.

Курбанов подчеркнул, что в настоящее время 99% дагестанским паломникам уже вручили визы. Первый рейс с верующими отправится 29 мая.

В компании добавили, что самолеты из Саудовской Аравии отправятся в Дагестан 20 июня. Последний рейс из Королевства запланирован на 2 июля.

Гендиректор заявил, что власти КСА увеличили цены на услуги из-за перестройки палаточного городка. По его словам, будут установлены палатки с кондиционерами.

В заключение Курбанов сказал, что для граждан РФ стоимость хаджа в 2024 году подорожала на 80-90 тыс рублей в соответствии с курсом доллара.