Где пройдет VK Fest в 2024 году?

VK Fest расширяет географию в 2024 году. Мероприятия пройдут в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жители городов смогут встретиться с артистами и блогерами.

В этом году VK Fest решил расширить географию и провести концерты в восточной части России, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие впервые пройдет в Красноярске и Уфе. Кроме того, фестивали состоятся в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Жители этих городов смогут увидеть своих любимых артистов, а также пообщаться с известными спикерами и блогерами.

Отмечается, что в Уфе фестиваль пройдет 1 июня. Далее пойдут:

Красноярск (8 июня);

Сочи (15 июня);

Санкт-Петербург (29-30 июня);

Москва (13-14 июля).