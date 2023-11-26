Вестник Кавказа

Где пройдет VK Fest в 2024 году?

Где пройдет VK Fest в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
VK Fest расширяет географию в 2024 году. Мероприятия пройдут в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жители городов смогут встретиться с артистами и блогерами.

В этом году VK Fest решил расширить географию и провести концерты в восточной части России, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие впервые пройдет в Красноярске и Уфе. Кроме того, фестивали состоятся в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Жители этих городов смогут увидеть своих любимых артистов, а также пообщаться с известными спикерами и блогерами. 

Отмечается, что в Уфе фестиваль пройдет 1 июня. Далее пойдут: 

  • Красноярск (8 июня); 
  • Сочи (15 июня); 
  • Санкт-Петербург (29-30 июня); 
  • Москва (13-14 июля).
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