Газпром продолжает наращивать поставки газа в Китай

«Газпром» вновь побил рекорд по экспорту газа в Китай. Через год компания планирует выйти на объем поставок в 38 кубометров топлива в год.
Российская компания "Газпром" заявила, что вновь вышла на рекордные показатели по поставкам газа в Китай.
Предыдущие рекорды были поставлены 2 и 3 января.
"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании"
– "Газпром"
Планируется, что через год по газопроводу "Сила Сибири" будет проходить 38 кубометров топлива в течение года.
С учетом транзитного потока через Монголию Россия увеличит поставки газа в Китай почти до 100 кубометров в год в ближайшие годы.
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