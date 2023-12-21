Газпром продолжает наращивать поставки газа в Китай

«Газпром» вновь побил рекорд по экспорту газа в Китай. Через год компания планирует выйти на объем поставок в 38 кубометров топлива в год.

Российская компания "Газпром" заявила, что вновь вышла на рекордные показатели по поставкам газа в Китай.

Предыдущие рекорды были поставлены 2 и 3 января.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании"

– "Газпром"

Планируется, что через год по газопроводу "Сила Сибири" будет проходить 38 кубометров топлива в течение года.

С учетом транзитного потока через Монголию Россия увеличит поставки газа в Китай почти до 100 кубометров в год в ближайшие годы.