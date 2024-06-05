Вестник Кавказа

"Газпром" намерен стать спонсором футбольного гранда Турции

"Газпром" намерен стать спонсором футбольного гранда Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Газпром" и ФК "Бешикташ" могут в ближайшее время заключить спонсорское соглашение. Стороны вели переговоры еще в прошлом году, но тогда турецкий клуб решил не подписывать контракт.

Компания "Газпром" может стать титульным спонсором футбольного клуба "Бешикташ" (Турция). Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях турецкий журналист Гекмен Озкан.

По его словам, если переговоры пройдут успешно, соглашение может вступить в силу уже со следующего сезона.

Информация о том, что российская компания может стать спонсором стамбульской команды, впервые появилась в 2023 году, однако руководство турецкого клуба, как пишут СМИ, решило отказаться от сделки из-за вероятных препятствий и последствий со стороны ФИФА и УЕФА.

Сезон 2023/24

В прошлом сезоне "Бешикташ" с 56 очками финишировал на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Стамбульская команда также стала победителем национального кубка.

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