"Газпром" рассмотрит вариант с поставками в Венгрию газа сверх того объема, прописанного в долгосрочных соглашениях. Данный вопрос обсуждался во время визита в Москву главы венгерского внешнеполитического ведомства.
В течение этого года "Газпром" может поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале компании.
В концерне также отметили, что собираются рассмотреть возможность применения отсрочки платежа за голубое топливо.
Напомним, прошлым летом Венгрия и "Газпром" оформили договор о доппоставках газа. Осенью Будапешт достиг договоренности с российской компанией об отсрочке платежей.
Ранее сегодня стало известно, что стороны продлили соглашение о доппоставках газа. При этом в МИД Венгрии уточнили, что у страны по-прежнему есть возможность отсрочить платежи.