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"Газпром" может поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа

&quot;Газпром&quot; может поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Газпром" рассмотрит вариант с поставками в Венгрию газа сверх того объема, прописанного в долгосрочных соглашениях. Данный вопрос обсуждался во время визита в Москву главы венгерского внешнеполитического ведомства.

В течение этого года "Газпром" может поставить Венгрии сверхконтрактные объемы газа. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале компании.

В концерне также отметили, что собираются рассмотреть возможность применения отсрочки платежа за голубое топливо.

Напомним, прошлым летом Венгрия и "Газпром" оформили договор о доппоставках газа. Осенью Будапешт достиг договоренности с российской компанией об отсрочке платежей.

Ранее сегодня стало известно, что стороны продлили соглашение о доппоставках газа. При этом в МИД Венгрии уточнили, что у страны по-прежнему есть возможность отсрочить платежи.

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