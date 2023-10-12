Газопровод может связать Россию и Республику Сербскую

Опубликовано: 22:13, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между РФ и Республикой Сербской планируется построить газопровод. Это позволит нарастить экспорт российского газа до 1,5 млрд кубометров в год.

Вопрос увеличения поставок газа из Российской Федерации в Республику Сербскую был на повестки встречи в четверг российского вице-премьера Александра Новака и премьер-министра республики Радована Вишковича.

"Александр Новак и Радован Вишкович в ходе двусторонней встречи затронули вопросы сотрудничества в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ "Брод" с российским участием с перспективой расширения его мощностей"

– правительство РФ

Обсуждается заключение долгосрочного контракта по экспорту газа из РФ в государство.

В настоящее время Республика Сербская ежегодно получает 30-40 млн куб м российского "голубого топлива", нарастить поставки планируется до 1,5 млрд кубов.

Кроме того, как рассказал после встречи с Вишковичем Новак, стороны заинтересованы в прокладке трубопровода для газовых поставок.