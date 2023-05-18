Опубликовано: 11:38, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер поздравил президента Турции с победой в первом туре выборов главы государства.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил того с успехом в первом туре выборов президента Турции, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Также Гарибашвили поздравил правящую партию Турции с тем, что она получила большинство в турецком парламенте. Он отметил деятельность Эрдогана как в укреплении партнерства между странами, так и в развитии региона.

В заключение разговора премьер пожелал президенту удачи во втором туре выборов.

Выборы в Турции

Всеобщие выборы в Турции состоялись 14 мая. Помимо президентских выборов, прошли и выборы в парламент, в ходе которого "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития получили большинство, набрав 49,47% голосов.

Что касается президентской гонки, то по итогам первого тура Эрдогана поддержали 49,51% избирателей, а его оппонента от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 44,88%. Кандидат от Альянса "Ата" Синан Оган получил 5,7%.

Поскольку ни один из кандидатов не сумел преодолеть пятидесятипроцентный барьер, то в стране был объявлен второй тур, который пройдет 28 мая.