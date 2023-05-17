Опубликовано: 23:19, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Виктор Орбан поддержал Реджепа Тайипа Эрдогана в телефонном разговоре, пожелав тому победы во втором туре президентских выборов в Турции.

Венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил того с победой в первом туре президентских выборов.

Глава правительства Венгрии поддержал президента Турции, пожелав победы. Он выразил уверенность, что Эрдогана ждет успех и во втором туре. Также Орбан поздравил с победой его партии на парламентских выборах.

"Удачи во втором туре, президент! Сильная и стабильная Турция - это хорошо для Венгрии, хорошо для Европы и хорошо для всего мира"

- Виктор Орбан