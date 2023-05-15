Выборы в Турции: Эрдоган обошел Кылычдароглу, а оппозиция не получит полную власть

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Долгожданные выборы в Турции не стали сенсацией. Действующий президент, несмотря на множество прогнозов об успехе оппозиции, обошел-таки своего прямого конкурента Кемаля Кылычдароглу.

В ходе подсчета голосов Эрдоган довольно долго шел впереди и набирал необходимые 50%+ голосов. Однако ближе к ночи разрыв начал сокращаться. Действующий президент опустился до 49,35%, Кылычдароглу набрал чуть больше 44%.

Более уверенной оказалась победа команды Эрдогана на парламентских выборах. Там у объединенной оппозиции "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией и участием еще пяти партий всего лишь 35,19%. "Республиканский альянс" правящей Партии справедливости развития и националистов набрала 49,3%.

Пока подсчитываются голоса за рубежом, где преимущественно голосовали за Кылычдароглу. Но после полного подсчета, вероятно, показатели Эрдогана хоть и упадут, но незначительно. Поэтому почти наверняка Турция идет на второй тур 28 мая.

Чего ждать от второго тура?

Прогнозировать исход второго тура, как и любые выборы, сложно. Статистика и опросы только мешают, как показал опыт первого тура, когда многие ставили на оппозицию. Однако уже на основе действующего голосования можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, в парламенте по-прежнему будет доминировать правящая коалиция. Это значит, что республиканцы не смогут сменить систему с президентской на парламентскую. Может произойти обратный сценарий: если президентом станет Кемаль Кылычдароглу, ПСР сама инициирует возвращение к парламентской системе с целью ослабить главу государства.

Во-вторых, Эрдоган и ПСР, даже несмотря отсутствие необходимых для президента 50%+ голосов доказали, что пользуются в стране большей поддержкой, чем основная оппозиционная сила. Народ доверяет делам, а не словам. Эрдогану и ПСР есть что вписать себе в заслуги за 20 лет - борьба с бедностью, улучшение положения мусульман, рост ВВП, международный престиж и миллиардные инвестиционные проекты с Россией, Персидским заливом, Китаем и Западом.

В-третьих, нет никакой гарантии, что сторонники третьего кандидата Синана Огана все поголовно будут голосовать за Кылычдароглу. Правые, которых представляет Оган, есть как в стане правящей коалиции в лице Партии националистического движения (откуда в свое время исключили Огана), так и в оппозиции. Мэр Стамбула из Народно-республиканской партии Мансур Яваш - тоже националист.

В целом, окончательные итоги выборов подводить рано. 28 мая может преподнести такие же сюрпризы, как и 14 мая на парламентских выборах. Пока преимущество за Эрдоганом. Номинально он опередил Кылычдароглу по процентам, а в парламенте правящая коалиция оказалась сильнее оппозиции.