Футбольный матч легенд могут провести во Владикавказе

РФС намерен провести во Владикавказе футбольный ретроматч. Игра должна стать матчем открытия новой арены.

В 2024 году во Владикавказе могут провести матч Лиги Легенд между местной "Аланией" и "Спартаком".

Соответствующую информацию подтвердил гендиректор владикавказской команды.

"Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС. Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми"

– Руслан Сикаев

В интервью Metaratings.ru он также отметил, что такая встреча вызовет огромный ажиотаж у местных болельщиков.

Ранее о намерении провести во Владикавказе ретроматч сообщили в РФС.

Напомним, в настоящее время в столице республике ведется строительства стадиона "Спартак". Работы планируется завершить весной.