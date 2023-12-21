Футбольный матч легенд могут провести во Владикавказе

РФС намерен провести во Владикавказе футбольный ретроматч. Игра должна стать матчем открытия новой арены.
В 2024 году во Владикавказе могут провести матч Лиги Легенд между местной "Аланией" и "Спартаком".
Соответствующую информацию подтвердил гендиректор владикавказской команды.
"Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС. Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми"
– Руслан Сикаев
В интервью Metaratings.ru он также отметил, что такая встреча вызовет огромный ажиотаж у местных болельщиков.
Ранее о намерении провести во Владикавказе ретроматч сообщили в РФС.
Напомним, в настоящее время в столице республике ведется строительства стадиона "Спартак". Работы планируется завершить весной.
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