Фундук из Грузии подорожает

Опубликовано: 11:58, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский фундук в этом году вырастет в цене. Причиной роста цен на фундук станет возросшее качество продукта.

Производители в Грузии повысили качество фундука, что скажется на цене продукта.

"Текущие цены не являются окончательными, так как процесс сборки продолжается. Тот фундук, который на данный момент представлен на рынке и плохого качества, то есть недозрелый, естественно, не может быть высокого качества"

– глава департамента в Агентстве развития села Лаша Шаламберидзе

Качественный фундук - созревший и подсушенный, именно в таком продукте заинтересованы предприятия, отметил он.

"Мы ожидаем, что в этом сезоне объем урожая фундука увеличится, и качество также будет на высоком уровне. Это, в свою очередь, позволит нам установить приемлемые цены для фермеров"

– Шаламберидзе

Грузия в 2022 году поставила на экспорт фундука на $115 млн.