Нефть, газ, мука: что Грузия покупает у России?

Россия и Грузия почти на четверть увеличили товарооборот с начала 2023 года. Экспорт грузинских товаров в Россию также вырос более чем на 25%, Грузия поставляет воду, вина и машины. Россия продает нефть, газ и муку.

С января по июль текущего года Россия и Грузия увеличили товарооборот на 25%, экспорт грузинских товаров вырос более чем на четверть, сообщает Национальная служба статистики «Сакстат».

За 7 месяцев этого года Грузия отправила в Россию почти 70 тыс т минеральной и пресной воды, более 47,5 тыс т газированных напитков и соков, свыше 36 тыс т ферросплавов, порядка 4,8 тыс автомашин и многое другое.

Россия в свою очередь экспортировала 553,4 тыс т нефти и нефтепродуктов, почти 356 тыс т природного и попутного газов, 93,4 тыс т пшеничной или пшенично-ржаной муки, 62,1 тыс т бутылок и стеклянных тар, а также 45 тыс т прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.

Отмечается, что общая сумма товарооборота в 2023 году составила $1,5 млрд. В прошлом году Россия и Грузия наторговали почти на $2,5 млрд – на 52% больше показателей 2021 года. Экспорт грузинских товаров увеличился на 6,8%, а российских – на 79,4%.

Правильное решение "Грузинской мечты"

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что постоянный рост товарооборота между Россией и Грузией доказывает оправданность решения "Грузинской мечты" не вводить санкции против российской экономики.



"В торговой статистике мы видим прямое, вещественное доказательство правильности этого решения. Сохранение торговли с Россией очень позитивно отражается на уровне жизни в Грузии. И для населения республики, и для грузинского бизнеса, и для властей тактика продолжения экономических контактов с РФ является выгодной. Проблему она создает только оппозиции", - сказал он.



"Сейчас оппозиция, в первую очередь сообщники Михаила Саакашвили, решила зайти с другой стороны, стали фабриковать фейки об обходе Грузией международных санкций против РФ. Однако грузоперевозки в Грузии были проверены международными экспертами, которые дали заключение, что в этом отношении все совершенно прозрачно и чисто. Грузия не вводила собственные санкции, но все международные соблюдает, что тоже очень важно для республики", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

Экономика укрепляет "Грузинскую мечту"

Политолог добавил, что рост уровня жизни в Грузии позволяет "Грузинской мечте" выдерживать натиск оппозиции. "Позиции правительства сейчас укрепляются. Конечно, надо помнить, что порою рост экономики и уровня жизни порождает увлечение запросов граждан, и претензии к властям возрастают непропорционально. Бывает, что в самые благополучные годы происходят выступления с требованием еще большего. Но в Грузии этого, по счастью, нет", - сообщил он.



"Мы видим, что так называемая оппозиция, а это по большей части сообщники Саакашвили и примкнувшие к ним партии (в Грузии до 300 политических партий, а в парламентских выборах участвует 60-65 партий) никак не может собрать протестующую массу на улицах. Столько попыток, но вывести значительно число людей на улицы им не удается. Это тоже индикатор, что реального протестного заряда у населения нет. А значит, правительство поступает правильно", - заключил Петре Мамрадзе.