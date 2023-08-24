Экспорт персиков принес Грузии свыше $20 миллионов

Опубликовано: 8:35, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На продаже персиков за рубеж Грузия в этом году получила свыше $20 млн. Страна отправила более 20 тыс тонн нектаринов и персиков. Главный поставщик – Россия.

Продажа нектаринов и персиков принесла Грузии свыше $20 млн долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, с мая по 22 августа текущего года, Грузия отправила за рубеж более 20 тыс тонн персиков и нектаринов. Экспортная цена составила $1,1 за 1 кг.

Стоит добавить, что главным покупателем грузинских персиков и нектаринов уже долгие годы остается Россия.