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Дагестан приступит к производству фруктовых и плодоовощных чипсов

Дагестан приступит к производству фруктовых и плодоовощных чипсов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Магарамкентском районе займутся производством плодоовощных и фруктовых чипсов. Продукт заинтересует потребителей, планируется организовать доставки в регионы России.

Производством фруктовых и плодоовощных чипсов займется предприятие в Магарамкентском районе Дагестана.

На заводе отметили, что сейчас расширяется местное производство. Кроме того, запланированы поставки продукции в российские регионы. На предприятие поступают свежие фрукты и овощи.

Работники предприятия выразили надежду, что чипсы удовлетворят спрос на здоровую и сбалансированную пищу. Также продукт вызовет интерес и станет главным шагом в развитии данного сектора.

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