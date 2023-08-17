Дагестан приступит к производству фруктовых и плодоовощных чипсов

Опубликовано: 4:35, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Магарамкентском районе займутся производством плодоовощных и фруктовых чипсов. Продукт заинтересует потребителей, планируется организовать доставки в регионы России.

Производством фруктовых и плодоовощных чипсов займется предприятие в Магарамкентском районе Дагестана.

На заводе отметили, что сейчас расширяется местное производство. Кроме того, запланированы поставки продукции в российские регионы. На предприятие поступают свежие фрукты и овощи.

Работники предприятия выразили надежду, что чипсы удовлетворят спрос на здоровую и сбалансированную пищу. Также продукт вызовет интерес и станет главным шагом в развитии данного сектора.