Дагестан приступит к производству фруктовых и плодоовощных чипсов

В Магарамкентском районе займутся производством плодоовощных и фруктовых чипсов. Продукт заинтересует потребителей, планируется организовать доставки в регионы России.
Производством фруктовых и плодоовощных чипсов займется предприятие в Магарамкентском районе Дагестана.
На заводе отметили, что сейчас расширяется местное производство. Кроме того, запланированы поставки продукции в российские регионы. На предприятие поступают свежие фрукты и овощи.
Работники предприятия выразили надежду, что чипсы удовлетворят спрос на здоровую и сбалансированную пищу. Также продукт вызовет интерес и станет главным шагом в развитии данного сектора.