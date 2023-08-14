Аэропорт Махачкалы нарастил пассажиропоток

Опубликовано: 15:43, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значительно вырос пассажиропоток аэропорта Махачкалы. В июле услугами воздушной гавани воспользовались 335 тыс человек. Наиболее популярные направления – Москва и Стамбул, Анталья и Дубай.

Пресс-служба воздушной гавани Махачкалы проинформировала о росте потока пассажиров в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост составил 7,8% или 335 тыс человек.

Уточняется, что самыми популярными направлениями вылетов стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место удерживает Сургут.

Среди международных рейсов – в первой тройке оказались Стамбул, Анталья и Дубай. Также популярностью пользовались полеты в Баку и Тель-Авив.