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Аэропорт Махачкалы нарастил пассажиропоток

Аэропорт Махачкалы нарастил пассажиропоток
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Значительно вырос пассажиропоток аэропорта Махачкалы. В июле услугами воздушной гавани воспользовались 335 тыс человек. Наиболее популярные направления – Москва и Стамбул, Анталья и Дубай.

Пресс-служба воздушной гавани Махачкалы проинформировала о росте потока пассажиров в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост составил 7,8% или 335 тыс человек.

Уточняется, что самыми популярными направлениями вылетов стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место удерживает Сургут.

Среди международных рейсов – в первой тройке оказались Стамбул, Анталья и Дубай. Также популярностью пользовались полеты в Баку и Тель-Авив.

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