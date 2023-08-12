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Поток пассажиров вырос в аэропорту Чечни 

Поток пассажиров вырос в аэропорту Чечни 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аэропорт «Северный» сообщил об увеличении потока пассажиров в 1,5 раза в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.   

С января по июль текущего года поток пассажиров международного аэропорта «Северный», расположенный в Грозном вырос в 1,5 раза до 572,8 тыс человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. 
Кроме того, вросло число влетов самолетов и объем перевезенных грузов. 
Отметим, что в прошлом году показатели аэропорта также демонстрировали положительную динамику по сравнению с 2021 годом: пассажиропоток вырос на 8,9% до 777,296 тыс человек.

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