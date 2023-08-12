Поток пассажиров вырос в аэропорту Чечни 

Опубликовано: 6:25, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт «Северный» сообщил об увеличении потока пассажиров в 1,5 раза в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С января по июль текущего года поток пассажиров международного аэропорта «Северный», расположенный в Грозном вырос в 1,5 раза до 572,8 тыс человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, вросло число влетов самолетов и объем перевезенных грузов.

Отметим, что в прошлом году показатели аэропорта также демонстрировали положительную динамику по сравнению с 2021 годом: пассажиропоток вырос на 8,9% до 777,296 тыс человек.