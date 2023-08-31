Формальный лидер сепаратистов в Ханкенди "ушел в отставку"

Опубликовано: 13:47, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный сепаратист в Ханкенди Араик Арутюнян сообщил, что отказывается от своего незаконного поста "президента". При этом он собирается остаться жить в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Араик Арутюнян, игравший роль "президента" созданного Ереваном на территории Азербайджана марионеточного режима, сообщил, что "покидает свой пост". Об "отставке" сепаратист написал на своей странице в соцсети.

Отметим, что лишился "поста" и т. н. "госминистр" Гурген Нерсисян. Его воображаемую должность занял обладатель еще одного фейкового поста – "секретарь Совбеза" Самвел Шахраманян.

Арутюнян добавил, что пришел к своему решению два дня назад.

"Экс-президент" управлявшегося из Еревана режима отметил, что останется жить в Карабахском экономическом районе Азербайджана вместе с семьей.