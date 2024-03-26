Фонтаны Краснодара заработают в апреле

В конце наступившего апреля в столице Кубани заработают фонтаны – их уже начали приводить в порядок после зимней "спячки". Всего в Краснодаре в канун майских праздников заработают 14 фонтанов.

Краснодар начал готовиться к открытию сезона фонтанов, который стартует в городе 26 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фонтаны – любимое место отдыха не только ребятишек, но и взрослых – они хорошо спасают в традиционную для этого региона летнюю жару, однако для того, чтобы они работали без сбоев, их нужно подготовить к долгой работе, передает "АиФ-Юг".

Пока городские фонтаны проходят расконсервацию после зимы – специалисты очищают их чаши, обслуживают системы подачи воды, меняют фильтры и регулируют высоту струй каждого из них, проверяя в работе.

А уже к майским праздникам на городских площадях и в парках на радость горожанам и гостям кубанской столицы заработают 14 фонтанов – также они будут запущены и на территории жилых комплексов, добавили в мэрии Краснодара.