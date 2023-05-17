ФК "Иртыш" возрождают в Павлодаре

Опубликовано: 4:34, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Клуб "Иртыш", знаменитый когда-то, а сейчас проходящий процедуру банкротства, будут возрождать в Павлодаре. Чиновники продумают несколько возможных вариантов.

Возрождение легендарного ФК "Иртыш" обсудило руководство Павлодарской области. Как напомнил аким региона, клуб накопил долги на 3,1 млрд тенге ($6,8 млн) и в данный момент получает статус банкрота.

Соответственно, отметил Асаин Байханов, есть 2 варианта развития событий:

- реабилитировать действующий клуб,

- создать новую команду с тем же самым названием.

Правила ФИФА допускают, что новый клуб станет полным правопреемником прежнего. Ему придется расплатиться с игроками и тренерами, при том что задолженность достигает 846 млн тенге ($1,86 млн).

Аким области дал поручение в ближайшее время подготовить дорожную карту с различными способами возрождения "Иртыша".

Байханов уточнил, что к процессу привлекут средства спонсоров. Если проект удастся воплотить в жизнь, то клуб будет развиваться за счет местных футболистов.

По его словам, если проект получит одобрение, акцент в работе клуба сделают на привлечении местных игроков.