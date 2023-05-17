ФК "Иртыш" возрождают в Павлодаре

Возрождение легендарного ФК "Иртыш" обсудило руководство Павлодарской области. Как напомнил аким региона, клуб накопил долги на 3,1 млрд тенге ($6,8 млн) и в данный момент получает статус банкрота.
Соответственно, отметил Асаин Байханов, есть 2 варианта развития событий:
- реабилитировать действующий клуб,
- создать новую команду с тем же самым названием.
Правила ФИФА допускают, что новый клуб станет полным правопреемником прежнего. Ему придется расплатиться с игроками и тренерами, при том что задолженность достигает 846 млн тенге ($1,86 млн).
Аким области дал поручение в ближайшее время подготовить дорожную карту с различными способами возрождения "Иртыша".
Байханов уточнил, что к процессу привлекут средства спонсоров. Если проект удастся воплотить в жизнь, то клуб будет развиваться за счет местных футболистов.
По его словам, если проект получит одобрение, акцент в работе клуба сделают на привлечении местных игроков.