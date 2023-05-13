Российские футболисты могут провести матч с командой Индонезии

Сборные России и Индонезии по футболу могут в скором времени провести товарищескую встречу. Данный вопрос обсудили министр молодежи и спорта Индонезии и посол РФ.
В ходе встречи, прошедшей на днях в Джакарте, Дито Ариотеджо поведал Людмиле Воробьевой о планах двух стран по проведению совместных мероприятий в спортивной сфере.
Он подчеркнул, что Индонезия заинтересована в проведении футбольного товарищеского матча с командой России.
Предыдущие матчи сборной России
В марте этого года российская сборная провела товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака. Встреча с иранской сборной проходила в Тегеране и завершилась результативной ничьей (1:1). Россияне вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Антона Миранчука с пенальти, а в самом начале второго тайма право на пенальти получили уже иранцы, который уверенно реализовал нападающий Мехди Тареми.
Игра с Ираком состоялась через несколько дней в Санкт-Петербурге. Победу со счетом 2:0 одержали подопечные Валерия Карпина. Голами в составе сборной России отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Эта победа стала для российской команды первой с сентября 2022 года. Тогда была обыграна сборная Кыргызстана.