Fitch выдал новый прогноз роста экономики Азербайджана

В наступившем 2024 году экономика Азербайджана покажет рост в 2,6%, говорится в обновленном прогнозе группы компаний Fitch.

В 2024 году экономика Азербайджана вырастет на 2,6%, а не на 2,4%, как ожидалось ранее, говорится в сообщении компании Fitch Solutions, входящей в группу Fitch.

"Этот показатель остается значительно выше предпандемической тенденции в 1,2%, зафиксированной в 2010-2020 годах"

- Fitch Solutions

Рост экономических показателей страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет обусловлен ростом спроса на природный газ со стороны ЕС, поскольку блок пытается диверсифицировать свои источники энергии из России.

Напомним, по итогам 2023 года Азербайджан поставил в Европу по Южному газовому коридору 11,8 млрд кубометров природного газа, к 2027 году пропускная способность газопровода вырастет в два раза - до 20 млрд кубометров, а уже с 2026 года Азербайджан начнет поставлять в Европу 1,2 млрд кубометров ежегодно.