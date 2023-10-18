Фильмы из Азербайджана будут представлены на фестивале в Грузии

Опубликовано: 22:44, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские короткометражки покажут на фестивале фильмов, который состоится в Кутаиси. Победителю вручат "Золотого динозавра". Фестиваль призван популяризировать короткометражное кино.

На Международный фестиваль короткометражных фильмов в Кутаиси отправились четыре работы азербайджанских режиссеров.

Мероприятие пройдет с 20 по 25 октября. Цель – популяризация и поддержка короткометражного кино. Кроме того, место проведения выбрано для поддержки регионов в проведении подобного рода мероприятий.

Картины "Последнее фото", "Голос", "Дрожь" и "Забор" поборются за главную награду – "Золотого динозавра".