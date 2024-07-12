Вестник Кавказа

Фергана будет производить чистую электроэнергию

Фергана будет производить чистую электроэнергию
© Фото: хокимият Ферганской области
Уже в четвертом квартале текущего 2024 года компания из Малайзии начнет строить в Ферганской области Узбекистана солнечную электростанцию, которая обеспечит регион экологически чистой возобновляемой электроэнергией.

В скором времени Ферганская область Узбекистана станет центром по производству экологически чистой возобновляемой электроэнергии – возводить солнечную электростанцию (СЭС) здесь начнет малазийская компания Sunview Group.

Мощность будущей СЭС составит 200 МВт, ее начнут строить уже в четвертом квартале нынешнего 2024 года, пишет Podrobno.uz. 

Все нюансы предстоящего строительства представители малазийской энергокомпании обсудили с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым, уже известна и стоимость будущего энергообъекта – она составит $150 млн, а строиться он будет на основе государственно-частного партнерства, говорится в сообщении.

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