"Фенербахче" переиграл "Нефтчи" в Санкт-Петербурге

Опубликовано: 16:31, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая команда забила гол в ворота азербайджанских футболистов. Матч закончился со счетом 1:0.

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" переиграл азербайджанских коллег из "Нефтчи". Гол на свой счет записал босниец Эдин Джеко.

Встреча прошла в российской северной столице, где на стадионе "Смена" определялся лидер турнира "Кубок Pari Премьер". В итоге им стала "Црвена Звезда" из Сербии. В ее активе – девять очков, заработанных в трех матчах и три победы.

Вторым стал питерский "Зенит" с пятью очками, тройку лидеров замкнул "Фенербахче" с четырьмя очками.

Кто тренирует "Нефтчи"

Напомним, что недавно в "Нефтчи" сменился главный тренер. Им стал специалист из Румынии Адриан Муту. В СМИ появлялась информация о том, что наставник будет зарабатывать 650 тыс евро в год. Контракт с Муту продлится до 2025 года.

Во времена своей карьеры в качестве игрока Муту выступал за сборную Румынии и "Челси".